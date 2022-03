Veneto: finanziati 41 progetti edilizi per migliorare l’assistenza ad anziane e disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla Sanità e alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin, ha approvato una delibera riguardante il fondo per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio edilizio del settore socio sanitario. Le risorse a disposizione per il biennio 2021-2022 portano interventi per un valore di quasi 24 milioni di euro, 18,5 destinati al settore dell’assistenza agli anziani e 5,4 a quello dell’assistenza alle persone con disabilità. Gli enti che già hanno partecipato al bando potranno realizzare diverse tipologie d’interventi e fra questi opere che permetteranno di mantenere le condizioni di sicurezza e l’isolamento degli ospiti per contenere la diffusione del virus. Si potrà provvedere anche all’adeguamento alla disciplina antincendio, antisismica, ed in generale di miglioramento degli spazi per erogare servizi compresa la dotazione impiantistica per erogare gas medicali. “Il risultato conferma l’impegno di questa Giunta verso l’ambito sociale e alle famiglie in particolare e dimostra la massima attenzione che viene riservata alle opportunità di mettere a frutto i fondi a disposizione; soprattutto in un settore così rilevante per l’erogazione dei servizi e la integrazione dei servizi sociali e sanitari”, commenta l’assessore Lanzarin. Il finanziamento interessa strutture in tutte le province del Veneto attraverso il finanziamento di 24 progetti nell’area anziani e 17 nell’area della disabilità.(Rev)