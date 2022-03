Torino: anche Polizia Municipale in aiuto a Ucraina con beni alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Polizia Municipale di Torino ha deciso di dare il suo contributo a sostegno del popolo Ucraino colpito dall'invasione Russa. In pochi giorni i dipendenti hanno raccolto in maniera volontaria degli scatoloni di beni alimentari da destinare alla popolazione colpita dalla guerra. Giovedì scorso, un'agente del Reparto di prossimità è partita con un convoglio di 6 furgoni per consegnare una parte del materiale raccolto, mentre il restante è stato distribuito a delle associazioni che si occupano di corridoi umanitari. (segue) (Rpi)