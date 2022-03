Campania: con Pnrr via a riforma medicina territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La medicina territoriale procede verso un processo di riforma e implementazione, anche grazie e soprattutto ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". L'annuncio in una nota: "È sicuramente importante programmare gli investimenti secondo il progetto elaborato a livello nazionale in accordo con le Regioni, ma è altrettanto importante stabilire i percorsi e le risorse umane da utilizzare all’interno delle Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità, l’Assistenza Domiciliare e il continuo contatto con gli ospedali nell’ottica di una presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare questo bisogna partire dalle necessità del cittadino paziente e cioè quali sono le offerte assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare programmando numero, tipo e competenze, la presenza dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle strutture territoriali, quali specialisti presenti nelle case di comunità, quali dispositivi medici utili e come organizzare la formazione degli operatori, come interconnetterli con l’uso della telemedicina e secondo la progettualità dell'Internet of The Things e come organizzare un collegamento proficuo con le aziende ospedaliere, creando una filiera inout tra le cure e la diagnostica di primo livello e quella a più alta complessità". (segue) (Ren)