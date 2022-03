Torino: 995 mila euro per il secondo lotto di manutenzione del sottopasso Lingotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Torino ha approvato ieri il progetto esecutivo per il secondo lotto di lavori rispetto alla manutenzione straordinaria del sottopasso Lingotto. Una spesa da 995 mila euro che sarà interamente coperta dal ministero dell'Interno. Il bando di gara per l'affidamento dei lavori verrà pubblicato in primavera. "La città di Torino conta circa 230 tra ponti, sottopassi e viadotti. Si tratta di un patrimonio rilevante che va curato, individuando gli interventi necessari grazie un monitoraggio puntuale e costante dello stato di salute delle infrastrutture, che richiede capacità di intervento e risorse importanti per la manutenzione e messa in sicurezza - ha commentato l’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso -. (segue) (Rpi)