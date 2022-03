Sardegna: Solinas a Congresso Cisl, sindacato e governo regionale uniti per lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Sardegna "accoglie per intero la sfida della collaborazione stretta con le parti sociali, con il mondo sindacale per scrivere insieme non solo l’utilizzo delle risorse oggi disponibili, ma per provare a tracciare le prospettive per la Sardegna dei prossimi decenni". Lo ha detto il presidente della Regione Christian Solinas, intervenendo ad Arborea al Congresso della Cisl. "Questo metodo di lavoro - ha detto - è indispensabile, ma occorre una chiarezza di fondo rispetto all’analisi della situazione attuale. La pandemia ha costretto a rivedere l’agenda politica dei Governi di tutto il mondo, e ha determinato effetti sul sistema economico assolutamente senza precedenti. Pur nelle difficoltà, l’azione della Giunta regionale nel periodo della pandemia ha realizzato e messo in campo, come la Banca d’Italia e la Corte dei Conti hanno attestato, misure efficaci che stanno dando un risultato positivo. La Regione Sardegna - ha ricordato - è quella che durante la pandemia ha investito maggiori risorse proprie rispetto a tutte le altre Regioni italiane per fronteggiare gli effetti della crisi, e offerto strumenti, a partire dal Fondo Resisto fino agli aiuti del comparto del turismo e a molte altre categorie, che hanno garantito sostegno e resistenza. Ma si rischia di fallire - ha spiegato - se a questo impegno finanziario non fa riscontro il capitale umano necessario, e cioè se il settore pubblico non ha al suo interno le risorse per poter fare arrivare in tempi rapidi alle imprese e alle persone queste risorse. Gli ultimi vent’anni di politiche di mancata copertura del turn over, di contrazione violenta degli organici nelle pubbliche amministrazioni in tutti i settori - ha sottolineato Solinas - sono stati un fallimento, un errore strategico e storico. Oggi vengono al pettine nodi strutturali, come l’evidenza che un sistema sanitario non può reggere con migliaia di esodi annuali più o meno incentivati, senza copertura, senza nuove assunzioni".(Rsc)