Napoli: Campi Flegrei, nuovo studio svela dinamica di serbatoi magmatici profondi all'origine del bradisismo

Definita l'architettura del sistema magmatico profondo dei Campi Flegrei all'origine della dinamica della caldera, di fondamentale importanza anche per la valutazione della pericolosità vulcanica dell'area. Questi i risultati raggiunti da un team multidisciplinare di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) nello studio "New insights into the recent magma dynamics under Campi Flegrei caldera (Italy) from petrological and geochemical evidence", e appena pubblicato sulla rivista 'Journal of Geophysical Research: Solid Earth' dell'Agu. "Le caldere sono depressioni vulcaniche formate dal collasso delle rocce a tetto della camera magmatica che viene svuotata durante enormi eruzioni", ha spiegato Lucia Pappalardo, ricercatrice dell'Ingv e co-autrice dello studio. "Spesso manifestano delle fasi di 'unrest' (ovvero di 'squilibrio'), con frequenti terremoti, sollevamento del suolo (il cosiddetto 'bradisismo') e un considerevole flusso di gas e calore. Tuttavia, poiché questa attività è dovuta alle complesse interazioni tra magma e sistema idrotermale immagazzinato sotto il vulcano, è sempre difficile identificare la sorgente e prevedere l'evoluzione di queste manifestazioni". Lo studio appena pubblicato ha evidenziato che le variazioni della composizione dei gas fumarolici misurate negli ultimi decenni alla caldera dei Campi Flegrei sono originate dalla depressurizzazione e cristallizzazione di due principali sorgenti magmatiche: una più profonda, situata tra 16 e 12 km sotto il livello del suolo, che ha alimentato la crisi bradisismica del 1982-84 trasferendo un significativo volume di magma (3 km3) verso la seconda sorgente localizzata a circa 8 km di profondità. Quest'ultima, ha invece alimentato i gas fumarolici durante la crisi iniziata nel 2000 e attualmente ancora in corso. "Confrontando la composizione chimica dei magmi coinvolti nelle passate eruzioni flegree con quella dei gas magmatici attualmente emessi alle fumarole della Solfatara, abbiamo ricostruito le attuali dinamiche del degassamento magmatico", ha proseguito Antonio Paonita ricercatore dell'Ingv e co-autore della ricerca. "Il nostro studio mostra come i gas rilasciati dal magma in risalita nelle zone profonde del sistema di alimentazione del vulcano si accumulino alla base del sistema idrotermale sovrastante, localizzato a circa 3 km di profondità, il quale viene riscaldato e pressurizzato, deformando e fratturando le rocce crostali più superficiali e dando così origine a fenomeni di sollevamento del suolo e terremoti tipicamente osservati nell'area".