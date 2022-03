Covid: in Piemonte ancora in diminuzione l'incidenza nelle fasce scolastiche e adulte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo in Piemonte si conferma una tendenza in netta discesa rispetto all'emergenza Covid. La Regione ha registrato un ulteriore calo del 15,3 per cento rispetto all'incidenza dei nuovi casi nella fascia adulta (da 304.1 a 257.7). Stessa situazione anche nell'età scolastica con cali fino al 37,8 per cento tra i 6 e i 10 anni e del 36,8 per cento in nella fascia dai 3 ai 5 anni. Negli adulti la diminuzione più importante ha riguardato gli anziani tra i 70 e i 79 anni a -22,2 per cento. (Rpi)