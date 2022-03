Torino: 8 misure cautelari per violenza sessuale e spaccio di sostanze stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prostituivano in cambio di sostanze stupefacenti. Un giro criminoso legato alla prostituzione maschile a cavallo tra le province di Torino e Lecce, che è stato scoperto dai Carabinieri della compagnia di Torino Oltre Dora dopo alcune indagini condotte tra marzo e luglio 2021. Gli agenti hanno eseguito 8 misure cautelari. Tra i reati contestati ci sono anche la violenza sessuale e la rapina, in quanto dalle indagini si è scoperto che in due occasioni il rapporto sessuale si sarebbe consumato dopo l'utilizzo della Ghb, la così detta 'droga dello stupro', e sempre nella stessa occasione si sarebbe svolta una rapina in abitazione. Attualmente il procedimento è nelle fasi di indagine preliminari. (Rpi)