Veneto: approvato bilancio Provincia di Vicenza, opere pubbliche per 44 milioni di euro

- Il bilancio di previsione della Provincia di Vicenza è sano e guarda al futuro in maniera concreta, con investimenti e opere per lo sviluppo del territorio. Le entrate, legate perlopiù al mercato dell’auto, non subiscono flessioni per il prossimo anno, e gli investimenti si assestano sui 44 milioni di euro, che si traducono sul territorio in strade e scuole più sicure ed efficienti. Con queste premesse il consiglio provinciale ha approvato ieri lunedì 7 marzo all’unanimità il bilancio di previsione 2022-24. “Ci aspettano anni di grandi lavori che interessano tutto il territorio provinciale, abbiamo risorse nostre e fondi che arrivano dal Pnrr, grazie ai quali sono in corso e in progettazione lavori su scuole e strade per un totale di 85,5 milioni di euro. Si tratta perlopiù di messe in sicurezza, rifacimento di ponti, creazione di nuove aule e nuovi spazi per gli studenti degli istituti superiori. E abbiamo 6,6 milioni di euro per il rinnovo del mezzi del trasporto pubblico”, ha dichiarato il presidente Francesco Rucco. Le principali entrate tributarie restano l’imposta sulla Rca e l’imposta provinciale di trascrizione, che valgono circa 56 milioni all’anno. Il prelievo delle entrate tributarie nel triennio 2022-2024 da parte del ministero dell’Interno è pari a circa 21,2 milioni di euro all’anno. L’abbattimento del debito è passato negli ultimi tre anni 43,5 a 34,3 euro ad abitante. Gli investimenti in opere pubbliche ammontano a 44,2 milioni di euro, destinati perlopiù a strade e scuole, che rappresentano le due voci più consistenti del bilancio.(Rev)