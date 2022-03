Piemonte: Grimaldi (Luv), guerra non è carnevale, togliere maschere a filo-Putin in Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capisco l'imbarazzo, d'altra parte lo scontro tra Lega e Fratelli d'Italia pare sia all'origine anche della competizione su chi è più filo-Putin. Che cosa intendo? Per esempio l'associazione Piemonte-Russia, presentata nel 2015 a Palazzo Lascaris, che i promotori definiscono 'apartitica' ma ha come tesoriere il leader piemontese di Casa Pound? Di politici leghisti come l'Assessore Ricca. Sarebbe ora che il Presidente Cirio smettesse la tattica dell'opossum e dicesse a tutti i piemontesi cosa pensa: la guerra non è carnevale”, ha concluso Grimaldi. (Rpi)