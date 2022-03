Ucraina: in Piemonte 1.500 famiglie disponibili a ospitare profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino ad ora sono 1.500 le famiglie Piemontesi che hanno risposto all'invito della Regione per l'accoglienza dei profughi Ucraini in fuga dalla guerra. "Oggi più che mai il cuore dei piemontesi si è dimostrato grande – hanno affermato il presidente Alberto Cirio e gli assessori Marco Gabusi e Chiara Caucino -. Vogliamo ringraziare tutte le famiglie che hanno dato la propria adesione così rapidamente e tutti coloro che, a vario titolo, si stanno attivando per dare un aiuto alla popolazione ucraina. Ognuno di noi può fare qualcosa. Il Piemonte dalla scorsa settimana ha attivato un Coordinamento regionale in costante contatto non solo con il Consolato, ma anche con le Prefetture e gli Enti locali e sta facendo tutto ciò che è nelle sue possibilità per offrire tutto il supporto possibile a chi sta fuggendo dalla guerra", hanno concluso. (Rpi)