Energia: Solinas, chiederò a Draghi di non imporre scelte dall'alto in Sardegna

- Il sindacato e la politica regionale devono "in questo particolare momento storico sedersi attorno ad un tavolo, per indicare una via che metta al centro gli interessi di quest'isola sia sotto il profilo dell'approvvigionamento energetico che sotto altri temi di importanza vitale". Lo ha detto il presidente della Regione Christian Solinas, intervenendo ad Arborea al Congresso della Cisl. "E' mia intenzione chiedere al presidente Draghi, prima che dalla Sardegna emerga una posizione condivisa, di non emanare alcun decreto che imponga e faccia calare dall'alto le scelte sull'energia in Sardegna. Coinvolgerò – ha aggiunto Solinas – tutte le forze sindacali e le Università, per cercare insieme una nuova via e la soluzione ad una visione mortificante e penalizzante per la nostra terra".(Rsc)