Sardegna: Solinas, stiamo cercando di configurare Regione come ecosistema favorevole agli investimenti in ricerca

- "Stiamo cercando di configurare la Sardegna, agli occhi del mondo, come un ecosistema favorevole agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione". Lo ha detto il presidente della Regione Christian Solinas, intervenendo ad Arborea al Congresso della Cisl. "In questo senso va letto, non solo simbolicamente, il grande investimento che stiamo facendo nel sostenere il progetto dell'Einstein Telescope a Lula. L'Einstein Telescope sarà il più grande progetto di rilevatore delle onde gravitazionali al mondo. Per i prossimi 50 anni, ricercatori di tutto il mondo verranno in quella sede e proporranno una domanda di servizi, che alimenterà quindi quella particolare località della Sardegna e tutte le zone interne. Altro progetto emblematico - ha aggiunto - è sorto nei pozzi delle miniere della Carbosulcis, che hanno rappresentato un problema storico per anni e che erano in via di chiusura definitiva. In uno di questi pozzi, con un progetto concordato con l'Università di Cagliari e l'Università di Princeton, il progetto "Aria", abbiamo realizzato la prima torre di distillazione in Sardegna dell'Argon, un gas nobile, che cederemo all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Questo progetto genera lavoro diretto e indotto, perché dal raffreddamento delle torri di distillazione si ottiene un'acqua che consente la coltura di erba spirulina, che nel mondo rappresenta uno dei principali terreni di studio sugli alimenti ecologici e sostitutivi di altre proteine".(Rsc)