Veneto: al sindaco di Venezia Brugnaro onorificenza giapponese "Ordine del Sol Levante”

- Il sindaco Luigi Brugnaro ha ricevuto questa mattina l'onorificenza giapponese "Ordine del Sol Levante, Raggi d'Oro con Rosetta". Il riconoscimento, che era stato annunciato lo scorso novembre dal Consolato del Giappone a Milano, è stato attribuito dal governo del paese asiatico al primo cittadino di Venezia per il suo sostegno alla promozione degli scambi internazionali e della reciproca comprensione tra il Giappone e l'Italia. "Venezia è legata al Giappone da un rapporto di amicizia vera, consolidatosi dal 2019 quando abbiamo organizzato la Japan Week in Venice. Il popolo giapponese ama questa città e la sua cultura. Ci sono molte somiglianze tra veneziani e giapponesi, anche in ambito economico e industriale. Il Giappone per noi è un mercato importante e vogliamo fare in modo che questa collaborazione che abbiamo avviato si rafforzi sempre di più nei prossimi anni”, ha detto il sindaco. E’ stato console generale del Giappone a Milano, Amamiya Yuji, a consegnare l'onorificenza a Brugnaro, nel corso della cerimonia che si è svolta nella Sala Conferenze di Ca' Farsetti. Presenti numerose autorità, tra le quali l'ambasciatore Umberto Vattani, presidente della Fondazione Italia Giappone, la rettrice dell'Università Ca' Foscari Tiziana Lippiello e il rettore dello Iuav Benno Albrecht. "Venezia rappresenta per noi uno dei luoghi più importanti nei quali promuovere la cultura giapponese, attraverso eventi come la Biennale e la Mostra del Cinema. La collaborazione va rafforzata sempre di più, specie in questo periodo difficile per il mondo a causa della guerra in Ucraina”, ha detto il console. Istituito nel 1875 dall'imperatore Meiji, l'Ordine del Sol Levante è una prestigiosa onorificenza che viene conferita a coloro che hanno ottenuto risultati importanti in numerosi campi quali la politica, l'economia o la diplomazia. Nel corso dell'evento è stata anche annunciata la prossima stipula di un gemellaggio tra Venezia e Hiroshima.(Rev)