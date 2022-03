Napoli: Europa Verde, sciopero Eav di oggi danneggia proprio le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra scioperi che colpiscono le donne, femminicidi e vendita abusive di mimose c'è davvero poco da festeggiare. Ma ci rendiamo conto di quanta gente comprese tantissime donne la mattina si serve dei mezzi dell'Eav per muoversi e raggiungere i luoghi di lavoro? Oggi sono rimaste quasi tutte a piedi. Per non parlare del mercato abusivo di mimose che danneggiano i fiorai onesti e arricchiscono le casse della criminalità. Infine proprio sul nostro territorio c'è ogni anno un numero impressionante di femminicidi". Lo hanno dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il coportavoce regionale del Sole che Ride Fiorella Zabatta.(Ren)