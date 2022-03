Amministrative: Consiglio regionale Fvg approva ddl su protocollo anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia si terranno in due giornate, con protocolli anti-Covid e regole che garantiscano la partecipazione anche a chi è malato o in quarantena. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il disegno di legge sulle elezioni comunali. “Una norma di tutela”, secondo l’assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ha richiesto all’aula l’applicazione della procedura d’urgenza. La norma appena approvata, ha spiegato Roberti, “prevede l’applicazione automatica delle misure eventualmente adottate dallo Stato, nel caso l’emergenza sanitaria le rendesse necessarie anche nella primavera di quest’anno”. La legge elimina, inoltre, la necessità di raccogliere firme per presentare le liste nei Comuni al di sotto di mille abitanti ed estende l’elenco dei soggetti che possono autenticare il procedimento, così come previsto dalla legge nazionale. La norma consentirà ai soggetti autenticatori di controfirmare sia le liste per le elezioni sia i quesiti referendari, nel caso in cui il governo decidesse di far svolgere in contemporanea i due voti. (Frt)