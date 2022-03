© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in tutto una sessantina i profughi ucraini giunti questa mattina in città e la macchina dell'accoglienza dell'amministrazione comunale è partita in stretto collegamento con la Prefettura di Cagliari. I profughi hanno trovato sistemazione in un intero piano della Casa di riposo di Terramaini, messo a disposizione dal Comune di Cagliari. (Rsc)