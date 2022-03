Veneto: domenica 27 marzo prima Giornata regionale per i colli veneti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata presentata oggi e verrà celebrata domenica 27 marzo, prima Giornata regionale per i colli veneti. L’obiettivo dell’iniziativa, istituita da una leggere regionale dell’agosto 2021, è informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche che i colli veneti rappresentano. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha ricordato il sostegno istituzionale ad una iniziativa voluta dal territorio attraverso la rete capillare delle Pro Loco. “Questo progetto è calato in quella bellezza unica della nostra terra, il paesaggio e la società dei colli, che s’intrecciano innanzitutto con la società della Villa di cui il Veneto fu culla, non solo grazie al Palladio o alla lungimiranza della Serenissima, ma anche grazie a quella gente che vive in quell’ambiente e che nel corso dei secoli è riuscita a consegnarcelo in tutta la sua bellezza”, ha detto Ciambetti. Il consigliere Marco Zecchinato (Lega/LV), primo firmatario della legge ha spiegato che l’obiettivo della normativa è accendere un faro sulla collina veneta, “da una parte per farne conoscere le potenzialità, in primis a beneficio di chi vive e lavora in quei territori, che deve essere consapevole del grande patrimonio che lo circonda; dall’altro verso l’esterno, per promuovere le numerose eccellenze che caratterizzano le aree collinari, sotto l’aspetto paesaggistico, culturale, sportivo, storico, delle produzioni tradizionali”. Il presidente di Unpli Veneto, Giovanni Follador, ha sottolineato che “le Pro Loco sono vicine al territorio e al mondo associativo. Con piacere abbiamo collaborato alla prima edizione della Giornata regionale per i Colli Veneti e siamo stati positivamente sorpresi dalla grande partecipazione di Istituzioni, associazioni e persone comuni. Il 27 marzo sarà un giorno di festa per tutti i territori collinari”. A margine della conferenza stampa, è stato presentato il vincitore del contest per l’ideazione del logo che identifica tutte le iniziative collegate alla Giornata. Si tratta del progetto dell’agenzia Wachipi & Matteo Fuccelli di Città della Pieve (Perugia). È composto di 12 linee, che rappresentano i 12 Colli, che si intrecciano sinuose: dalla loro composizione nasce la sagoma del leone alato. Le linee centrali che si intersecano e vanno rispettivamente in direzioni opposte desiderano richiamare dal punto di vista simbolico un libro aperto. È inoltre presente un simbolismo letterale, con la coda che arrotolata forma la C dei colli e l’intersezione tra ali e corpo che forma la V dei veneti.(Rev)