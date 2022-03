Veneto: ristori per 35 milioni a imprese ricettive e extra-ricettive dei comprensori sciistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di quasi 35 milioni di euro il fondo destinato alle imprese turistiche della montagna veneta colpite, lo scorso anno, dalla chiusura degli impianti sciistici. Il budget sarà destinato alle imprese che tra il 1° dicembre 2020 e il 30 aprile 2021 hanno sofferto delle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19. La cifra sarà destinata per tre quarti alle imprese del settore turistico-ricettivo e per il restante quarto alle attività extraricettive. “Si tratta di una scelta valutata e condivisa con le categorie economiche e che darà ossigeno sia ai comuni dove insiste un impianto a fune, sia a quelli di seconda fascia, cioè contigui a livello territoriale e che gravitano attorno al comprensorio sciistico”, spiega l’assessore regionale al Turismo Federico Caner,L’aiuto si applica a 26 comuni interessati dalla presenza di impianti a fune e piste da sci nelle province di Belluno, Verona e Vicenza, e ad altri 19 contigui e di interesse turistico. La condizione base per ottenere il ristoro è aver subito un calo del fatturato pari almeno al 30 per cento rispetto alla stagione sciistica 2018-2019. I ristori saranno definiti in misura variabile in proporzione al numero dei posti-letto, distinguendo poi tra strutture alberghiere, di cui si terrà conto anche della dimensione, campeggi e strutture complementari. “Per le imprese del settore extraricettivo, i ristori verranno erogati in misura forfettaria. Si va da un massimo di 20mila euro fino ad un minimo di 5mila euro, contributo che darà un sostegno a tutti coloro che hanno effettivamente registrato delle pesanti perdite a fronte di una stagione invernale che di fatto non è mai partita”, ha concluso Caner.(Rev)