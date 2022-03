Ucraina: vicepresidente Fvg, partiti da Palmanova primi aiuti sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito oggi da Palmanova (Ud) il primo carico di materiale sanitario diretto verso il confine rumeno, per dare assistenza ai profughi ucraini. Lo ha reso noto il vicepresidente e assessore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. “A bordo di quattro camion messi a disposizione dalla Ceccarelli group sono stati caricati medicinali e dispositivi farmaceutici raccolti in questi giorni tra le regioni”, ha spiegato l’assessore dalla Centrale operativa di Palmanova, che è stata individuata quale hub nazionale del centro di smistamento per i farmaci provenienti da tutta Italia. “Ci stiamo preparando - ha aggiunto Riccardi - per la partenza di una colonna formata da uomini e mezzi che andranno ad allestire una struttura di smistamento in Slovacchia, poco fuori dal confine ucraino, destinata ai flussi di profughi. Siamo in attesa di ricevere il via libera dal Dipartimento nazionale che si muove in coordinamento con il meccanismo della Protezione civile europea”. (Frt)