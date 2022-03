Piemonte: Gallo (capogruppo Pd) a 'Nova', tanti errori da parte della giunta su pandemia e Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli errori amministrativi e decisionali fatti da questa giunta sulla gestione della pandemia sono sotto gli occhi di tutti. Non dimentichiamo le code per fare i tamponi e la gestione dell'uscita dalla quarantena. E sul Pnrr sono stati raccolti un numero imprecisato di progetti che non serviranno a molto. Lo ha affermato Raffaele Gallo, capogruppo Pd in Consiglio regionale del Piemonte ad 'Agenzia Nova', parlando del 'Tour dem', il ciclo di incontri territoriali organizzato dal Partito Democratico in vista delle prossime tornate amministrative. "Parleremo anche del grave errore sulla reintroduzione della legge sulle slot machine - ha continuato Gallo - e la battaglia ideologica su Allontanamento zero, che scardina l'impianto dei servizi attuali su un tema delicato", ha concluso. (Rpi)