Campania: Europa Verde, tolleranza zero dopo minacce a capo vigili Arzano (Na)

- "E' evidente che il comandante della polizia municipale di Arzano (Na) Biagio Chiariello è diventato l'obiettivo di determinati ambienti criminali. In un comune sciolto più volte per infiltrazioni camorriste dove sicuramente oltre che con la politica ci sono intrecci anche con una parte dell'apparato amministrativo chi opera senza tentennamenti per ripristinare la legalità viene visto con il fumo agli occhi. Siamo andati personalmente a manifestare il nostro sostegno a quest'uomo che rappresenta la parte migliore delle istituzioni che non si piegano e non scendono a compromessi con la criminalità. Non ci sono alternative a usare la tolleranza zero sui nostri territori per smantellare il sistema criminale e illegale che ha preso il sopravvento in tanti territori e anche in una mentalità deviata che oramai è schierata e difende anche pubblicamente delinquenti e mafiosi": Lo hanno dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il membro del direttivo provinciale di Europa Verde Luigi Eucalipto che stamane hanno partecipato all'iniziativa di sostegno per il comandante dopo che ignoti gli hanno fatto trovare, all'esterno dell'edificio che ospita gli uffici della Polizia Locale, un manifesto funebre che annunciava la sua morte il 10 marzo, cioè tra due giorni.(Ren)