Piemonte: Furia (segretario Pd Piemonte) a 'Nova', puntiamo a roccheforti centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo da anni la consapevolezza che il centrosinistra è più forte nelle grandi città rispetto a quelle più piccole. Cercheremo nelle prossime settimane di dedicare spazio ai territori più piccoli. Vorremmo riuscire a convincere che i partiti di centrodestra non portano mai risultati. Lo ha affermato il segretario del Pd Piemonte Paolo Furia ad 'Agenzia Nova', commentando l'arrivo del 'Tour dem' in Piemonte in vista delle prossime tornate elettorali. "Guardiamo ad esempio al sovranismo - ha continuato Furia -, adesso siamo in una guerra e se l'Italia non fosse inserita all'interno dell'Europa saremmo in un problema enorme, gravissimo. Con quale credibilità questi partiti vengono a dire che loro rappresentano gli interessi del nord? Hanno preso in giro", ha concluso. (Rpi)