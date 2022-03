Veneto: trasporti, in arrivo dal Mims 41 milioni per sistema idroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un decreto del Mims è stato approvato il programma di interventi relativi al sistema idroviario padano veneto. Il provvedimento fa seguito all’intesa interregionale per la navigazione interna siglata tra Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia. Il decreto ministeriale ha previsto uno stanziamento complessivo di 145 milioni di euro, 41 dei quali destinati al Veneto. “Serviranno per la sistemazione di tre ponti dislocati in provincia di Rovigo, lungo l’idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco, che costituiscono i principali colli di bottiglia alla navigazione ed alla risoluzione di puntuali ostacoli alla navigazione. Con queste risorse miglioreremo le condizioni di navigabilità delle nostre idrovie per lo sviluppo del trasporto su acqua, sia di merci che di persone”, ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture e trasporti Elisa De Berti. La quota maggiore del finanziamento, 29 milioni, servirà per il nuovo ponte ferroviario ad Arquà Polesine (Rovigo) e le relative rampe di accesso. Al rialzo del ponte stradale di Trecenta (Rovigo) sono destinati 5,8 milioni, a quello di Cala del Moro in comune di Bagnolo di Po (Rovigo) 3,9 milioni, ai risezionamenti straordinari della cunetta navigabile 2,4 milioni.(Rev)