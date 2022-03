Ucraina: scuole formazione professionale del Veneto disponibili ad accogliere ragazzi profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forma Veneto, associazione regionale costituita da enti che operano nel campo della formazione professionale, dell’orientamento, della promozione sociale e del lavoro ha dato, tramite una lettera del presidente Giorgio Sbrissa, la disponibilità ad accogliere i giovani profughi ucraini. L’accoglienza si concretizzerà offrendo loro progetti pedagogici e formativi dedicati, ma soprattutto occasioni per stare insieme a coetanei in un contesto formativo e di crescita. L’iniziativa ha ricevuto l’elogio e il ringraziamento da parte della Regione Veneto. “L’unione fa forza. Anche il loro contributo andrà a confluire nelle tante attività che l’Unità di crisi sta coordinando per garantire una pianificazione delle azioni in modo da garantire il miglior livello possibile di accoglienza dei profughi che stanno arrivando da giorni e continueranno a confluire anche in Veneto”, ha commentato il presidente Luca Zaia. Forma Veneto è presente in 44 Comuni con 90 scuole di formazione professionale, dove nell’ultimo anno scolastico sono stati attivati 1.078 corsi, coinvolgendo 20 mila studenti, e 11 Centri dedicati all’handicap grave. “Confidiamo tutti che questa situazione non sia definitiva, ma il nostro impegno è di offrire un’accoglienza di buon livello. Come sempre le scuole della formazione professionale del Veneto, in particolare quelle d’ispirazione cristiana, hanno aperto le loro porte. Ci metteremo a disposizione attraverso l’ufficio scolastico regionale e con la rete delle Prefetture per coordinare al meglio l’offerta di sostegno e attività”, ha aggiunto l’assessore all’Istruzione Elena Donazzan.(Rev)