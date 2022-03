Sardegna: Consiglio regionale celebra festa della donna ricordando il dramma dell'Ucraina - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Vicinanza e solidarietà al popolo ucraino colpito dalla guerra e presente in aula con una delegazione e, nello stesso tempo, di ferma condanna per l'aggressione subita da uno stato libero e sovrano, unita al rilancio di negoziati sempre più incisivi che portino quanto prima all'immediata cessazione del conflitto. Concetti espressi questa mattina nell'aula del Consiglio regionale della Sardegna riunito per celebrare la Giornata internazionale della donna. (Rsc)