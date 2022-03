Piemonte: Grimaldi (Luv), guerra non è carnevale, togliere maschere a filo-Putin in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invece di minacciare querele, io vorrei solo sapere se l'Assessore Marrone è ancora travestito da 'ambasciatore' del Donbass a Torino o si è dimesso dalla finta carica. Ha un amico immaginario che fa le sue veci come console onorario delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk? È sempre il suo sosia che riceve medaglie da suprematisti finlandesi davanti a gente, come minimo, poco raccomandabile?. Non usa mezzi termini il capogruppo Piemontese di Luv Marco Grimaldi, durante la trattazione della sua interrogazione urgente sul tema, discussa oggi nel Consiglio regionale del Piemonte, sul ruolo ambiguo dell'esponente di FdI Marrone rispetto alla questione Ucraina. (segue) (Rpi)