Campania: Cammarano (M5s), fonderie Pisano a Buccino (Sa) sarebbe colpo ad agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spostare le fonderie Pisano a Buccino (Sa) equivale a compromettere per sempre un'area a elevata vocazione rurale e a decretare il fallimento di un'intera filiera produttiva che vanta tradizioni decennali. Un colpo durissimo per ben 400 imprenditori agricoli, dei quali vogliamo raccogliere il grido d'allarme e farcene portavoce. Parliamo di un territorio caratterizzato da una natura vergine e da un'agricoltura di nicchia con marchi certificati o bio. Luoghi incontaminati non possono ospitare lo stabilimento delle Fonderie Pisano, per non parlare dell'insediamento dell'impianto di compostaggio Buoneco". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale M5s Michele Cammarano, a margine di un incontro con l'associazione Radici: "La realizzazione di un'industria pesante, potenzialmente in grado di condizionare il carico ambientale di un'area a forte valenza naturalistica e completamente avulsa da una qualunque filiera locale, non è coerente con i principi di tutela ambientale e con le prescrizioni di sviluppo economico previste dalla Strategia Nazionale Aree Interne. Nei prossimi giorni convocherò una apposita commissione, per ascoltare la voce dell'associazione radici e dei tanti Sindaci del territorio affinché, per quelle terre, si auspichi sviluppo e un futuro ben diverso". (Ren)