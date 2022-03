Campania: Nappi (Lega), per celebrare la donna occorrono fatti non comizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno in cui si celebra la donna, ricordo che l'attività bipartisan in Consiglio regionale ha prodotto una legge innovativa per garantire parità retributiva tra i sessi e sostegno all'occupazione e all'imprenditoria femminile. Per dare concretezza al lavoro cui abbiamo contribuito con spirito fattivo perché il lavoro non ha colore politico, sono necessarie quelle leve economiche e finanziarie nella disponibilità della Giunta regionale che purtroppo non vengono utilizzate. De Luca si scuota dal torpore: per onorare e sostenere il lavoro femminile servono fatti e non comizi su Facebook". Lo ha affermato in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.(Ren)