Campania: Saiello (M5s), subito tavolo governo su rincaro carburanti

- "L'aumento vertiginoso dei prezzi del carburante e l'annunciato incremento del costo del gas, alla luce della crisi internazionale, rischiano di provocare conseguenze devastanti per il settore degli autotrasportatori e della pesca in Campania, con un effetto domino sulle nostre imprese. È evidente che a pagarne le spese saranno anche e soprattutto i consumatori finali, tenuto conto che il costo eccessivo del carburante per camion e tir, così come per i pescherecci, comporterà anche un aumento del prezzo dei beni di prima necessità. Un colpo soprattutto per le fasce deboli e le famiglie meno abbienti". Lo ha affermato il consigliere regionale M5s Gennaro Saiello: "Sono in contatto da giorni con il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili e con il sottosegretario Giancarlo Cancelleri, per chiedere l'istituzione di un tavolo di confronto con le categorie interessate. Vanno individuate al più presto le misure per affrontare questa fase emergenziale. Dopo due anni di recessione provocata dall'emergenza pandemica non possiamo consentire che una nuova crisi torni a gravare sulle famiglie e le imprese". (Ren)