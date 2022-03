Ucraina: Fedriga, urgente affrontare caro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del caro energia va affrontato al più presto, con soluzioni di lungo periodo che non guardino solo al momento attuale. È l’auspicio del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenuto oggi in Consiglio regionale a Trieste per riferire sull’evoluzione della crisi Ucraina-Russia. “È urgente affrontare anche il tema del caro energia, guardando in prospettiva e facendo una seria riflessione - ha spiegato – al fine di una discreta autosufficienza a livello europeo, senza dipendere dalle scelte di Paesi terzi che rischiano di mettere in ginocchio il nostro sistema, qualora privo di autosufficienza. L'obiettivo è perciò quello di addivenire a una soluzione che non guardi solo all’imminente”. Fedriga, che in qualità di presidente della regione è anche commissario per l’emergenza accoglienza, ha annunciato la convocazione di un incontro con imprese e sindacati per affrontare la questione. “Domani l'assessore regionale Sergio Emidio Bini organizzerà un tavolo anche con i rappresentanti del mondo delle imprese e dei sindacati – ha anticipato - perché, quando viene colpito in modo così forte l’approvvigionamento energetico e delle materie prime, ne risentono tutti. Noi continueremo a essere collaborativi per dare nostro supporto al Paese, ma anche a confrontarci con il Paese europeo”. (Frt)