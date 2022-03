Veneto: consiglio regionale approva nuove leggi ordinamentali, protesta delle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale del Veneto ha approvato, con i soli voti della maggioranza due progetti di legge della Giunta regionale (numero 111 e 114), che introducono semplificazioni in materia di affari istituzionali, economia, enti e società regionali, cooperazione internazionale, patrimonio, distretti industriali, energia, commercio e bonifica. Le disposizioni, che non hanno alcun impatto sul bilancio regionale, contengono norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all’adeguamento dell’ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie. L’assessore regionale Francesco Calzavara nel suo intervento ha spiegato che “l’obiettivo non è fare nuove leggi, ma introdurre semplificazioni per rendere la macchina amministrativa sempre più efficiente, senza però rinunciare a un confronto costante con le commissioni e il consiglio regionale. l’ordinamentale è uno strumento aperto e agile che ci permette, anno dopo anno, da una parte di prendere atto di alcuni adeguamenti normativi, e quindi mettere in ordine i testi delle leggi che abbiamo, dall’altra di intervenire in modo puntuale rispetto ad alcuni bisogni che si palesano nel tempo, raccogliendo le sollecitazioni che ci giungono dall’esterno. È quindi un segno di dinamicità e di forte attenzione verso i cittadini veneti”. Durante la discussione generale del progetto 111, sulla manovra emendativa, i consiglieri di minoranza hanno contestato le priorità individuate per efficientare la macchina amministrativa, in primis l’aumento dello stipendio dei responsabili dei Gruppi consiliari composti di almeno venti unità. Un provvedimento ritenuto “ad personam, un errore politico, di metodo e di contenuti, che soprattutto non tiene conto del difficile momento storico che stiamo attraversando”. Da qui, la decisione delle opposizioni di non partecipare al voto su quel testo.(Rev)