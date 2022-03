8 marzo: Peluso (Fd'I), solidarietà a donne e popolo ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giornata internazionale della donna, una delegazione di donne di Fratelli d'Italia, guidata dalla dirigente nazionale Gabriella Peluso, ha incontrato il console generale d'Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko, presso la sede partenopea del Consolato. "Esprimiamo solidarietà alle donne ucraine e a tutto il popolo ucraino per la drammatica aggressione subita dalla Russia che ha scatenato la guerra ed evidenziamo l'importante ruolo delle donne ucraine a difesa del proprio territorio e delle proprie famiglie e per perseguire il fondamentale obiettivo della pace". Ha sottolineato Peluso, che ha aggiunto: "Fin dall'inizio del conflitto, abbiamo gridato il nostro forte no alla guerra e, oggi più che mai, auspichiamo che essa cessi al più presto e torni la pace in Ucraina e nel mondo. Siamo in campo con il nostro partito per sostenere le azioni umanitarie in corso per dare aiuto e supporto alla popolazione ucraina, con particolare riferimento alle donne e ai bambini, e rivolgiamo un appello alle Istituzioni affinchè intensifichino le proprie azioni per l'accoglienza e per far fronte a questa tragedia umanitaria". Infine, la delegazione del partito guidato da Giorgia Meloni ha evidenziato la "necessità di potenziare le azioni finalizzare a favorire il lavoro delle donne, soprattutto nel Sud Italia, per rafforzare i diritti e le libertà delle donne, e favorire la crescita economica, sociale e culturale dell'intera società italiana". (Ren)