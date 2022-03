8 marzo: inaugurata al Quartiere Pertini di Venezia una “panchina rossa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio comunale di Venezia Ermelinda Damiano, insieme al presidente del Comitato quartiere Pertini, Giorgio Rocelli, e alla responsabile del Centro Antiviolenza del Comune, Paola Nicoletta Scarpa, ha inaugurato, in piazzetta Merini, una “panchina rossa”, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. “Ringrazio anzitutto il Comitato del quartiere Pertini per averci espressamente richiesto, e fermamente voluto, questa panchina, per testimoniare il dramma che ancora troppe donne vivono all'interno del loro nucleo familiare. Un fenomeno che, purtroppo, si é addirittura acuito, in questi due anni di pandemia e di convivenza spesso forzata. Il mio invito a queste donne è di non tacere, ma di rivolgersi a noi, per trovare aiuto e poter iniziare una nuova vita”, ha sottolineato la presidente Damiano. Il Centro Antiviolenza del Comune, attivo dal 1994, ha prestato il suo aiuto già ad oltre 6 mila donne. Oggi ne segue 288, mettendo loro a disposizione non solo personale specializzato, ma anche strutture protette, sia per brevi periodi che per tempi più lunghi. Sono in crescita le richieste di aiuto da parte di donne straniere. “Rivolgono un pensiero a tutte le donne che soffrono nel mondo, a cominciare da quelle dell'Ucraina e dell'Afghanistan, in cui sono calpestati anche i diritti fondamentali”, ha concluso Damiano.(Rev)