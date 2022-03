Camorra: Cantalamessa (Lega), occorre garantire verità e giustizia su vicenda Chiariello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci adopereremo da subito per fare tutto quanto è di nostra competenza: la solidarietà cui abbiamo assistito nelle ultime ore è straordinaria ma non può essere solo questo, occorre garantire nell'immediato verità e giustizia sulla vicenda Chiariello. Per questo oggi la Commissione Parlamentare Antimafia ha voluto essere presente sul territorio di Arzano (Napoli)". Lo ha dichiarato il deputato napoletano Gianluca Cantalamessa, capogruppo Lega in Commissione Antimafia, riguardo la minaccia di morte consegnata al comandante della Polizia Municipale di Arzano Biagio Chiariello. "Il manifesto funebre, con la data della morte e la foto del capo dei vigili urbani - ha continuato - è tanto inquietante quanto pericoloso. Il fatto che la camorra di Arzano (Na) continui ad alzare il tiro e annunci per il 10 marzo la dipartita del comandante Chiariello, obbliga lo Stato ad iniziative decise. Colpa di Chiariello sarebbe quella di aver eseguito una verifica amministrativa, la prima dopo 50 anni, sugli occupanti abusivi di alloggi nel rione 167 dove è nato il clan". "Non possiamo tollerare tutto questo e metteremo in campo tutte le misure e le iniziative per accellerare le indagini", ha concluso il responsabile nazionale del Dipartimento Antimafia Lega. (Ren)