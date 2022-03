© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.128 le dosi del vaccino proteico Novavax finora inoculate in Piemonte. Mentre le quarte dosi somministrate per gli immunodepressi sono 6.504, di cui 1.618 inoculate oggi. A livello generale sono 6.529 le persone che oggi hanno ricevuto il vaccino in Regione. Di queste 3.277 hanno ricevuto la terza dose. (Rpi)