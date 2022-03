Comuni: Flati-Pellegrini (M5s), sbloccare fondi per aree disagiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario lo sblocco del Fondo per le aree urbane disagiate, che consentirebbe ai Comuni l'uso delle risorse residue nel bilancio al fine di promuovere interventi per lo sviluppo delle aree di degrado urbano. Lo dichiarano Francesca Flati e Marco Pellegrini, del Movimento cinque stelle, componenti della commissioni Bilancio, rispettivamente di Camera e Senato. “Ci auguriamo - proseguono - che questa volta non ci sia ostruzionismo da parte delle altre forze politiche”. “Si tratta di un emendamento che non costa nulla, anzi, sblocca fondi assolutamente necessari per molte aree del nostro Paese", aggiungono. "È un intervento che sto cercando di far approvare da anni, concordato insieme all'allora assessore al Commercio di Roma Capitale, Carlo Cafarotti, che ha suggerito ed elaborato l'emendamento”, afferma Flati. “Ho presentato l'emendamento più volte, anche all'ultima legge di Bilancio, dove purtroppo non è stato approvato e ora è in Senato, grazie al collega M5s Marco Pellegrini", sottolinea. "In un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo - conclude Pellegrini - causato dalla pandemia e della guerra, è ancora più importante cercare di rilanciare gli investimenti nelle aree più disagiate o caratterizzate da degrado urbano. Confidiamo che il Parlamento sia sensibile a questa esigenza". (Rin)