- "Le donne meritano di essere celebrate tutti i giorni dell’anno e non solo l’8 marzo. In particolare, le donne con disabilità vivono maggiori rischi di discriminazione per la loro fragilità che devono essere contrastate con la maggior forza possibile". Lo ha affermato Paolo Colombo il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania. (Ren)