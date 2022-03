Piemonte: attiviste Extinction Rebellion si spogliano per protesta emergenza climatica e disuguaglianza genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lotta per sensibilizzare sull'emergenza climatica, ma anche per sottolineare come anche questa crisi ambientale venga pagata maggiormente dalle donne. Con questi presupposti le attiviste di Extinction Rebellion hanno deciso di spogliarsi davanti al Consiglio regionale del Piemonte per protestare contro la crisi climatica e la disuguaglianza di genere, nella Giornata della celebrazione delle donne. Sui loro corpi le scritte "strupro climatico", "ingiustizia climatica" e "abuso climatico". (segue) (Rpi)