Veneto: Papilloma virus, erogati 33 mila vaccini

- Dal 2008 il Veneto è capillarmente impegnato nella campagna di prevenzione contro il Papilloma Virus (HPV), che può colpire sia il genere femminile, provocando principalmente il tumore del collo dell’utero, sia il genere maschile, con la comparsa di condilomi e, secondo alcune evidenze scientifiche, anche di carcinomi del pene, dei testicoli e uroteliali. “Prevenire questo virus, e poi tenere la guardia alta attraverso attività di screening è una vera e propria attività sanitaria salvavita, che parte in giovane età con l’offerta del vaccino su base volontaria. Per questo anche il Veneto ha partecipato con convinzione alla prima giornata internazionale contro l’HPV, promuovendo vaccinazione e screening”, sottolinea il presidente della Regione Luca Zaia. Il controllo della cervice uterina è rivolto alle donne a partire dai 25-30 anni di età e fino ai 64. Finora è stato riscontrata una notevole capacità di garantire livelli qualitativi elevati delle prestazioni offerte e ottimi risultati sul piano della prevenzione e della diagnosi precoce. “Nei due anni della pandemia c’è stato un inevitabile rallentamento sulla chiamata attiva delle coorti dei dodicenni, femmine e maschi, Ora stiamo riaccelerando, ma siamo riusciti, anche nel periodo pandemico, a tenere viva questa iniziativa di prevenzione, effettuando complessivamente più di 33 mila somministrazioni di vaccino nelle donne e uomini con più di 18 anni. Per le ragazze più giovani, nate tra il 1996 e il 2008, 276 mila in totale, a fine 2020 avevamo raggiunto una copertura del 78,1 per cento per la prima dose e del 75,7 per cento per il ciclo completo”, aggiunge l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin.(Rev)