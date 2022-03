Veneto: tavolo regionale su vertenza Alternapak per continuità produttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è tenuto un nuovo incontro del tavolo regionale riferito alla situazione aziendale di Alternapak Production srl di San Pietro in Gu (Padova), che opera nel settore della produzione di imballaggi alimentari in cartone accoppiato e attualmente impiega circa 60 lavoratori. All’incontro, convocato dall’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan e gestito dal dirigente dell’Unità di crisi aziendali Mattia Losego, assistito dalla Direzione lavoro della Regione del Veneto, hanno partecipato una rappresentanza aziendale con i propri consulenti, l’organizzazione sindacale Fistel Cisl di Padova e il sindaco di San Pietro in Gu Paolo Polati. L’incontro ha avuto l’obiettivo di monitorare lo stato di avanzamento del processo di reindustrializzazione del sito produttivo, condiviso dalle parti al tavolo istituzionale. Nello specifico è emerso che si sono intensificate le interlocuzioni tra i vertici di Alternapak e alcuni soggetti interessati a valutare soluzioni industriali in un quadro di continuità produttiva e valorizzazione delle competenze dei lavoratori. Tali confronti proseguiranno nei prossimi giorni. La Regione del Veneto ha ribadito il proprio impegno ad agevolare l’individuazione di eventuali strumenti economico-finanziari per il sostegno di un nuovo progetto industriale, anche in raccordo con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il tavolo regionale verrà riconvocato il prossimo 24 marzo.(Rev)