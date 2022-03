Ucraina: Furia (segretario Pd Piemonte), su rapporti assessore Marrone-Donbass andremo fino in fondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta Cirio sul caso dell'assessore Marrone, sostenitore della repubblica separatista filorussa del Donbass, non solo non ha fatto un passo indietro ma ha anche promosso il rappresentante di Fratelli d'Italia con altre deleghe. Su questa faccenda andremo fino in fondo, stiamo verificando alcuni atti e dichiarazioni di Marrone. Lo ha affermato il segretario regionale del Pd Piemonte Paolo Furia, durante la presentazione del 'Tour dem' nella sala Bandiere del Consiglio regionale del Piemonte parlando del caso dell'assessore Maurizio Marrone, che in passato ha sostenuto la nascita delle sede diplomatica della repubblica filorussa del Donbass. "Cirio ricorda Damilano, rassicura quando le forze politiche che gli stanno dietro fanno tutt'altro", ha concluso Furia. (Rpi)