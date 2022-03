Lavoro: sindacati, nuova chiusura nella logistica di sito produttivo al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stato di agitazione di tutto il personale e lo sciopero in tutti i siti, di due ore a fine turno, venerdì 11 marzo per dare sostegno ai lavoratori del sito produttivo di gestione logistica di Mesagne, alle loro richieste ed a quelle del sindacato per un tavolo negoziale, affinché l'azienda rispetti le procedure e le relazioni industriali". Ad annunciarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti nazionali a seguito della decisione di Ferrero e della società di logistica Stef Italia di chiudere il sito in provincia di Brindisi di distribuzione immagazzinamento di prodotti alimentari a temperatura controllata, denunciando che "continua una perversa e devastante ristrutturazione ad opera di grandi gruppi con bilanci perfettamente in utile, pur non avendo crisi di mercato nel settore dei prodotti alimentari". (segue) (Rin)