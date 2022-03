© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, nella notte, sono intervenuti nel quartiere Ponticelli, per un incendio che ha danneggiato un autocarro Iveco Daily di proprietà di un residente del posto. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'incendio. (Ren)