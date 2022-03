Veneto: Covid, la discesa si appiattisce, quattro province coi dati in risalita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i 5263 casi positivi registrati ieri, il bollettino quotidiano sul Covid-19 della Regione Veneto segna una piccola inversione di tendenza nell’andamento dei contagi. Si tratta del dato più alto delle ultime due settimane, sostanzialmente parificato dal numero delle persone uscite dall’isolamento. Attualmente ce ne sono 49.250, 116 in più rispetto a ieri. Le province di Treviso, Venezia, Vicenza e Rovigo registrano una lieve risalita dei casi, in genere poche decine, ma in controtendenza rispetto agli ultimi quaranta giorni. Si sono contate altre 16 vittime (totale 13.923), sostanzialmente stabili i ricoveri, 913 in area medica (+6), 73 in terapia intensiva (-9).(Rev)