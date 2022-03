Napoli: blocca taxi e sequestra ex fidanzata, arrestato 18enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, a Napoli, un 18enne, già noto alle forze dell'ordine, a bordo di uno scooter, si sarebbe avvicinato ad un taxi e avrebbe costretto l'autista a frenare e portar via la passeggera, di 17 anni, poi risultata essere la sua ex fidanzata. Il fatto è successo sotto gli occhi di una pattuglia dei carabinieri della compagnia Napoli Centro. Partite le indagini, le ricerche si sono concluse dopo circa un'ora. Il giovane, insieme alla ragazzina di 17 anni con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, si è recato a casa dei suoi genitori, i quali lo hanno convinto, insieme ai carabinieri e ai genitori della minorenne, a rincasare. Sull'uscio della porta anche i militari che lo hanno arrestato per sequestro di persona. La 17enne sta bene e non ha voluto querelare il giovane. (Ren)