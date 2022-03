Piemonte: parte 'Tour dem', il Pd racconta al territorio gli errori della giunta Cirio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece si è arrivati in ritardo con il risultato di esser stati costretti a inseguire il virus con provvedimenti che spesso sono stati come la pezza peggio del buco - ha continuato Gallo -. Non solo: ricordiamo la confusione della gestione della Dad e della quarantena nelle scuole, l'assenza della giunta su temi quali il lavoro e l'occupazione, sul personale sanitario e amministrativo, e ancora l'annosa questione irrisolta delle liste d'attesa. E ancora la scarsa capacità con cui viene gestita la questione Pnrr e finanziamenti. Una scatola vuota che corre il rischio di trasformare un'opportunità in un'occasione persa. (segue) (Rpi)