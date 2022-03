Veneto: consultazione partecipata per programmazione regionale Fse su parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, secondo i dati Eurostat 2021, il tasso di occupazione femminile (20-64 anni) in Veneto, è pari al 60,7 per cento (tasso di occupazione maschile pari al 81,1 per cento), mentre il tasso di disoccupazione femminile è pari al 7,5 per cento (quella maschile è al 4,5 per cento). La disparità salariale è aumentata e nel 2020 è salita al 20,4 per cento. Negli ultimi anni, le donne hanno migliorato la loro posizione nel mercato ed è cresciuta la percentuale di donne laureate passando dal 9,9 per cento del 2008 al 16 per cento del 2019, (mentre per gli uomini è salita di tre punti, da 9,7 per cento a 12,9 per cento), ma permane un differenziale a sfavore della partecipazione femminile al mercato del lavoro. A partire da questi dati la Regione Veneto promuove una consultazione online per dare attuazione alla strategia regionale per la parità di genere del Programma Regionale FSE+ per il ciclo di programmazione 2021-2027. “Vogliamo definire ancora più in dettaglio la strategia della Regione del Veneto per ridurre le disparità tra donna e uomo. Il tema della disuguaglianza di trattamento nello studio, nel lavoro, nell’inclusione va trattato al di là della statistica. Anche in Veneto, regione virtuosa, in cui le opportunità per le donne sono molte, esiste ancora un divario troppo significativo. Riteniamo che il mondo fuori (quello che vive, lavora ed è operativo) sia capace di offrire uno sguardo diverso da quello che abbiamo noi”, spiega l’assessore al Lavoro, istruzione, formazione e pari opportunità Elena Donazzan. Il peso del lavoro domestico continua a gravare principalmente sulle spalle delle donne. Nel caso di coppie in cui lavora solo l’uomo, la donna svolge il 76,9 per cento del lavoro familiare; lo squilibrio diminuisce ma non di molto quando entrambi i partner lavorano: la donna continua a farsi carico del 68 per cento delle incombenze familiari. “Da questi dati vogliamo partire, pur ricordando che la Regione del Veneto ha sempre investito in misure dedicate alle donne. Con gli interventi FSE 2014-2020 sono state raggiunte complessivamente quasi 175 mila donne, superando l’obiettivo prefissato di 114 mila”, aggiunge Donazzan. La consultazione, denominata “Alla pari: nello studio, nel lavoro, nella vita quotidiana”, è disponibile al link https://fse1420.regione.veneto.it/8marzo e rimarrà aperta un mese. I risultati saranno approfonditi in occasione di un evento pubblico che si terrà il 28 aprile 2022.(Rev)