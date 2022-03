© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come tutti i lunedì facciamo il punto in Unità di crisi. A fine mese terminerà lo stato di emergenza ma non si abbassa il nostro livello di attenzione. Lo scrive sui social il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando la sua partecipazione alla riunione ricorrente sull’emergenza Covid in Regione. (Rpi)