Ucraina: Ciarambino (M5s), Regione Campania si adoperi per la pace (2)

- Ciarambino ha spiegato: "Papa Francesco ha definito questa guerra una pazzia e non c'è un altro modo per definire quello che accade. Il nostro vuole essere un messaggio di condanna inequivocabile e ferma della violenza contro gli innocenti, non di ricerca dei torti e delle ragioni, né richiami ad atti di forza contro un comune nemico, perché oggi il comune nemico si chiama terza guerra mondiale. Pace a qualunque costo è l'unica strada possibile, il resto è la distruzione dell'umanità. Ho ascoltato le posizioni espresse dal presidente De Luca e lo ringrazio, perché quelle parole di equilibrio mi hanno rappresentato. In un negoziato vero bisogna essere disposti a cedere qualcosa e a trovare un'exit strategy per tutti. È questo il compito – ha concluso - che oggi abbiamo consegnato alla giunta e a tutta la classe politica della nostra regione, sperando di riuscire a essere la scintilla che faccia scoppiare la pace". (Ren)